Bearbeitungsgebühr Kredit: So fordern Sie Kreditbearbeitungsgebühren zurück

Kreditbearbeitungsgebühren, also Verwaltungsgebühren für einen Kredit, sind unzulässig. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Wenn Sie also neben Zinsen für einen Kredit außerdem Kreditbearbeitungsgebühren zahlen oder gezahlt haben, können Sie diese von Ihrer Bank zurückverlangen. Wir erklären Ihnen, wie Sie die Kreditbearbeitungsgebühr zurückfordern und was Sie dabei beachten müssen.