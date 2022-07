Notfallplan Gas – wie Sie sich jetzt auf den Ernstfall vorbereiten können

So sparen Sie Energie für den Gas-Notfallplan

Wenn die Kosten für Gas steigen beziehungsweise vielleicht sogar die Verbrauchsmengen gedrosselt werden, sollte mit dem Sparen begonnen werden. Dafür gibt es einige einfache Alltagsmaßnahmen:

Im Bad liegt das größte Sparpotenzial beim Duschen. Ein wassersparender Duschkopf reduziert den Wasserverbrauch um 40 bis 50 Prozent – so muss weniger Wasser erhitzt werden. Außerdem sollten Sie darauf achten, während des Einseifens das Wasser abzustellen. Kürzeres Duschen sowie eine geringere Wassertemperatur senken ebenfalls die Gasrechnung. Wenn man zum Beispiel mit 37 statt 40 Grad Celsius duscht, spart man zehn Prozent Energie. Mit einem Durchlauferhitzer kann man die Zieltemperatur direkt einstellen, ohne dass kaltes Wasser hinzugemischt werden muss. Händewaschen und Zähneputzen mit kaltem Wasser schont ebenso den Geldbeutel.

In der Küche hält sich hartnäckig der Glaube, dass ein Wasserkocher energieeffizienter als das Erhitzen im Topf sei. Dies gilt jedoch nur für Wassermengen unter 1,5 Litern; darüber hinaus ergibt sich ein zu großer Wärmeverlust, da das Wasser noch den verhältnismäßig größeren Topf erhitzen muss. Oft liegt Sparpotenzial beim Kühlschrank, wenn man die Temperatur schon leicht erhöht. Außerdem kann man einen Kühlverlust durch Kontrollen der Dichtungen verhindern.

Kommen wir zum Thema Heizen. Eine offensichtliche Maßnahme besteht in der Inkaufnahme einer geringeren Raumtemperatur. Man kann das auch clever anstellen, indem man nur die Räume zu den Zeiten heizt, in denen man sich in ihnen aufhält. Für Schlafzimmer liegt die optimale Einschlaftemperatur zum Beispiel bei 18 Grad, also braucht man hier eigentlich auch in kalten Winternächten nicht viel heizen. Thermostate können bei der genauen und vorausschauenden Heizplanung helfen und somit bares Geld sparen. Unverstellte Heizkörper, regelmäßiges Entlüften und Prüfen des Druckes der Heizungsanlage erhöhen die Heizeffizienz insgesamt. Gute Dichtungen an Fenstern und Türen schützen vor einem Wärmeverlust. Unter 16 Grad sollte die Temperatur jedoch nicht fallen, da hier sonst Feuchtigkeit an den Wänden und damit einhergehende Schimmelbildung droht.

Weitere Energiespartipps erhalten Sie in unserem Themenartikel.