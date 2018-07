Ratenkredit – mit dem Kreditvergleich schnell zu günstigem Geld

Kreditwürdigkeit beim Konsumkredit

Nicht jeder, der in Deutschland einen Kredit haben will, bekommt ihn auch. Entscheidend ist die Kreditwürdigkeit. Damit bezeichnen Kreditgeber die Fähigkeit des Kreditnehmers, einen Kredit unter den vereinbarten Bedingungen zurückzuzahlen. Gemessen wird diese Fähigkeit in der Regel an der persönlichen und beruflichen Situation, also an den Vermögens- und Einkommensverhältnissen.

Haben Sie einen befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag? Wie hoch ist Ihr Einkommen? Welche finanziellen Belastungen haben Sie bereits zu tragen? Antworten auf diese und weitere Fragen entscheiden darüber, ob Sie einen Kredit bekommen und wie die Konditionen für den Ratenkredit ausfallen. Vor diesem Hintergrund haben Berufseinsteiger mit befristeten Arbeitsverträgen schlechtere Chancen auf einen Kredit als Beamte im Staatsdienst oder Angestellte in unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Selbstständige haben es besonders schwer, einen Ratenkredit zu erhalten, denn nur sehr wenige Institute bieten für Sie Konsumkredite an.

Ob Sie kreditfähig und kreditwürdig sind, entscheidet jede Bank nach eigenen Richtlinien. Ein wichtiger Indikator für Ihre Kreditwürdigkeit ist eigentlich immer eine positive Schufa-Auskunft (Auskunft der „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“). Die Schufa speichert beispielsweise Angaben über Kredit- oder Leasingverträge, Girokonto-Eröffnungen und vorhandene Kreditkarten. Wer also plant, einen Kredit zu beantragen, sollte vorab seine Schufa-Eigenauskunft beantragen. Laut §34 des Bundesdatenschutzgesetzes geht das einmal im Jahr kostenlos, zum Beispiel online oder offline über ein Schufa-Antragsformular.