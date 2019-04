Tagesgeldvergleich: Das beste Tagesgeldkonto mit den höchsten Zinsen, Tipps und Tricks

Die Sieger unseres Tagesgeldvergleichs

Im Rennen um die dauerhaft höch­sten Zinsen trägt die Leaseplan Bank in unserem Ta­ges­geld­ver­gleich den Sieg davon. Hier erhalten Kunden für Ihr Geld Zinsen in Höhe von 0,60 Prozent pro Jahr auf das Online-Tages­geld­konto. Kontoeröffnung und kostenlose Kontoführung sind nur im Internet möglich, die Einlagensicherung der nieder­ländischen Bank ist auf 100.000 Euro pro Kunde begrenzt. Frei­stellungs­aufträge können bei der Leaseplan Bank nicht erstellt werden, die steuer­liche Berück­sichti­gung der Zinsen erfolgt nur über die Ein­kommens­steuer­erklä­rung.

Die Akbank schafft es in diesem Tagesgeldvergleich mit dauerhaft guten Zinsen in Höhe von 0,50 Prozent auf Platz 2. Die deutsche Tochter­gesellschaft der türkischen Akbank T.A.Ş. bietet das Sparkonto auch als Ge­mein­schafts­konto und für Minderjährige an, einen Mindest­an­lage­betrag gibt es nicht. Der Zinsatz gilt nur bis zu einer Gesamteinlage von 1.000.000 Euro (inklusive Festgeldanlagen bei der Akbank AG). Kontoeröffnung und kostenlose Kontoführung sind hier ebenfalls nur im Internet möglich.

Die luxemburgische East West Direkt kommt in unserem Test auf den zweiten Platz. Sie bietet Neukunden und Bestands­kunden einen jährlichen Zinssatz von 0,45 Prozent, eine Mindest­anlage gibt es nicht. Die Bank garantiert den Zinssatz ab Konto­eröffnung für drei Monate, eine Zins­gutschrift erfolgt monatlich – Kunden profitieren so besonders stark vom Zinses­zinseffekt. Der Zins­satz gilt für Gut­haben bis 250.000 Euro.

Bei CosmosDirekt erhalten Kunden 0,40 Prozent Zinsen pro Jahr. Die Bank setzt den Zinssatz beim „Tagesgeld Plus“-Konto für jeweils ein Quartal fest, die Verzinsung ändert sich also höchstens alle drei Monate. Stiftung Warentest stuft das Tagesgeldkonto von CosmosDirekt in „Finanztest“-Ausgabe 08/2018 als „dauerhaft gut“ ein. Dieses Urtiel vergibt Stiftung Warentest, wenn ein Tagesgeld in den vergangenen 24 Monaten mindestens 22 Mal zu den 20 besten Angeboten ohne Befristung gehörte. Über die Sicherungseinrichtung der Lebensversicherer sind die Einlagen bei CosmosDirekt in unbegrenzter Höhe geschützt. Darüber hinaus schreibt CosmosDirekt die Zinsen vierteljährlich gut, Kunden können so den Zinseszinseffekt nutzen. Aber: Die Mindesteinlage beträgt bei CosmosDirekt 1.000 Euro, dieser Betrag kann später aber unterschritten werden. Die Verzinsung bei einem Guthaben von mehr als 25.000 Euro ist deutlich geringer: 0,05 Prozent pro Jahr.

Zinsen in Höhe von 0,35 Prozent pro Jahr gibt es bei der Renault Bank direkt (Neukunden erhalten für einen begrenzten Zeitraum einen höheren Zins). Die fran­zösi­sche Bank bietet das Tages­geld­konto auch als Gemein­schafts­konto und für Minder­jährige an. Die Verzinsung erfolgt monatlich.

Bei der Oyak Anker Bank erhalten Kunden 0,30 Prozent Zinsen, Bedingungen dafür gibt es nicht. Das Konto kann auch als Gemein­schafts­konto und für Minder­jährige angelegt werden.

Die Denizbank aus Österreich bietet für Neukunden und Bestands­kunden ebenfalls Tagesgeld-Zinsen in Höhe von 0,30 Prozent pro Jahr. Die Erst­anlage muss mindestens 100 Euro betragen. Das Tages­geld­konto der Denizbank wird auch als Gemein­schafts­konto und für Minderjährige angeboten. Sie müssen bei der Denizbank zunächst ein sogenanntes Stammkonto eröffnen, ein Ge­halts­eingang ist aber keine Bedingung. In „Finanztest“-Ausgabe 08/2018 erhält das Tages­geld­konto der Denizbank das Urteil „dauerhaft gut“.