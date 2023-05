Tagesgeldzinsen Sparkasse: Alternativen und Tipps für Anleger

Aktien, ETFs und Co. – Auch eine gute Wahl?

Eine sinnvolle Alternative besteht darin, langfristig in Wertpapiere zu investieren. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Aktienmärkte sich in den kommenden Jahren erholen sollten. Bei Anlagen mit einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren, primär im Rahmen der privaten Altersvorsorge, sollten Anleger auch global diversifizierte Aktien-ETFs in Betracht ziehen. Diese bieten bessere Renditechancen und ermöglichen eine breite Streuung des Anlageportfolios. Mit dem Königsweg des Fondssparens, einem ETF-Sparplan, können Sie auch in kleinen Schritten ein Vermögen aufbauen und langfristig von der Entwicklung der Aktienmärkte profitieren.

Neben Wertpapieren gibt es weitere Alternativen, die Anlegern zur Verfügung stehen. Dazu gehören beispielsweise Robo-Advisor-Vergleich, die eine automatisierte Anlagestrategie anbieten, oder der Kauf von Rohstoffen wie Gold als Inflationsschutz. Hebelprodukte wiederum richten sich an versierte Anleger, die von Kursschwankungen profitieren möchten. Darüber hinaus gewinnen auch Kryptowährungen zunehmend an Bedeutung und können – durch ihre Unabhängigkeit von Leitzinsen und Aktienmärkten – als Anlageoption in Betracht gezogen werden.

Aber: Bei der Wahl der richtigen Alternative ist es wichtig, Ihre individuellen Anlageziele, Risikobereitschaft und Anlagehorizont zu berücksichtigen.