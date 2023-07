Virtuelle Kreditkarten: Was Sie über das Bezahlen mit Handy wissen müssen!

Mit der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen - und das gilt auch für die Art und Weise, wie wir bezahlen. Virtuelle Kreditkarten sind eine sichere und bequeme Lösung für Online-Zahlungen und bieten auch in der realen Welt nicht nur beim Wocheneinkauf Vorteile. Warum auch Sie eine brauchen könnten, wie die digitalen Karten funktionieren und was Einwegkreditkarten so spannend macht, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst. Das Wichtigste in Kürze sowie die besten Tipps und redaktionellen Empfehlungen gibt's direkt zu Beginn!