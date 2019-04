Kostenloses Girokonto: Das sind die Testsieger im großen Girokonto-Vergleich

Girokonto eröffnen – so geht’s!

Ein Girokonto können Sie mittlerweile schnell und einfach eröffnen: Bei vielen Direktbanken tragen Sie meistens online Ihre Angaben in ein Formular ein, müssen dieses Formular ausdrucken und den unterschrieben Antrag per Post an die Bank Ihrer Wahl schicken. Mittlerweile können Sie sich bei vielen Anbietern den Weg zur Post aber sparen, die Kontoeröffnung ist vollständig online möglich. Bevor Sie das Konto eröffnen, müssen Sie noch Ihre Identität per PostIdent oder VideoIdent bestätigen. Wollen Sie bei einer Filialbank ein Girokonto eröffnen, können Sie das gemeinsam mit Ihrem Bankberater machen. Hier entfällt der Schritt des Post- oder VideoIdents.

Nachdem die Bank Ihren Antrag genehmigt hat, erhalten Sie in verschiedenen Briefen Ihre Girokarte (früher EC-Karte), Ihre Zugangsdaten und die PIN. Durch die separate Post will Ihr Girocard-Anbieter sicherstellen, dass die sensiblen Daten für Ihr Konto vor Kriminellen geschützt sind – fängt jemand einen Brief ab, kann er ohne den anderen Brief wenig oder nichts damit anfangen.