Online-Banking im Sicherheitstest: So finden Sie das beste Online-Konto

Produkt­empfehlung: Vor allem das ChipTan und das PhotoTan-Verfahren sind sichere Me­tho­den für die täglichen Bank­ge­schäf­te. Die DKB bietet in unserem Test als ein­zige Bank das ChipTan-Verfahren an. Bei 1822direkt können Sie das QR-Tan-Verfahren nutzen, aber Vorsicht: Dieses Kon­to ist nicht per se kostenlos. ING bietet Online-Banking über AppTan, SMSTan und iTan an. Bei Comdirect können Sie zwischen PhotoTan, SMSTan und iTan wählen. Die Norisbank bietet ebenfalls das PhotoTan- und SMSTan-Verfahren an.

Die ver­schiedenen Verfahren beim On­line-Banking sind unterschiedlich sicher und komfortabel. Welche Vor- und Nach­teile die Banking-Me­tho­den haben, erläutern wir detailliert weiter unten in diesem Ratgeber. Mehr über die verschie­denen Online-Banking-Angebote und was unsere Produktempfehlungen auszeichnet, erfahren Sie in unserem ausführlichen On­line-Banking-Test.