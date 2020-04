Lufthansa Miles and More Kreditkarte: Sicher bezahlen und Prämien erhalten mit der Lufthansa-Kreditkarte

Lufthansa-Kreditkarte: Mehr als ein sicheres Zahlungsmittel

Wer nicht nur bequem, sondern vor allem sicher und flexibel bezahlen möchte, für den ist eine Kreditkarte das geeignete Zahlungsmittel. Doch das Angebot an Kreditkarten ist riesig: Nicht nur die Kosten und Leistungen unterscheiden sich, immer häufiger locken Kreditkartenanbieter ihre Kunden mit attraktiven Bonusprogrammen oder Zusatzleistungen.

Eines der bekanntesten Prämienprogramme überhaupt ist das der Lufthansa Miles and More Kreditkarte. Mit dieser Kreditkarte zahlen Sie als Kunde nicht nur problemlos und sicher bargeldlos im In- und Ausland, Sie sammeln damit bei Flügen mit der Lufthansa oder Partnerfluglinien und in über 300 Geschäften Miles & More-Prämienpunkte. Diese können Sie in Form von Flügen oder Sachprämien einlösen.

Daneben sammeln Sie als Besitzer einer Miles and More Kreditkarte Statuspunkte, mit denen Sie noch weitere Vergünstigungen erhalten.

Die Lufthansa-Kreditkarte ist eine Mastercard und wird von der Deutschen Kreditbank (DKB) ausgegeben. In diesem Ratgeber stellen wir Ihnen die Vor- und Nachteile der Miles and More Credit Card vor. Was macht sie so begehrt, für wen lohnt sie sich besonders und wie können Sie von der Lufthansa Miles and More Kreditkarte am besten profitieren?