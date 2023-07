Bitcoin Halving: Wie Anleger von der Halbierung profitieren Mit dem Bitcoin Halving 2024 steht der Kryptowährungsmarkt erneut vor einem bedeutenden Meilenstein. Für viele Investoren und Beobachter ist das Bitcoin Halving ein Schlüsselereignis, das sowohl auf kurz- als auch langfristige Sicht erhebliche Auswirkungen haben kann. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff, der oft in der Kryptowelt fällt? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf das Bitcoin Halving, seine Mechanismen und vor allem darauf, wie Anleger von dieser Halbierung profitieren können. Das Wichtigste in Kürze und die besten Tipps gibt's direkt zu Beginn!