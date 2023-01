Bored Ape Yacht Club NFT – so funktioniert der Megatrend und so profitieren Sie als Anleger davon

Warum sind Bored Apes beliebt?

Bored Apes gehören mittlerweile zu den exklusivsten und teuersten NFTs weltweit. Viele Anleger stellen sich deswegen die Frage: Warum sind Bored Apes so teuer? Das war nicht immer so: Ursprünglich konnte sich fast jeder einen der beliebten Comic-Affen leisten. Die NFTs wurden im April 2021 für nur 0,08 Ether pro Stück verkauft, was zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung in etwa 190 US-Dollar entsprach. Die Kollektion war innerhalb von 12 Stunden ausverkauft, seitdem sind Bored Apes nur über den Zweitmarkt auf OpenSea erhältlich.

Der Bored Ape Preis stieg seitdem über 100.000 Prozent an. Das Projekt gewann schnell an Beliebtheit und immer mehr Personen wollten Teil des Bored Ape Yacht Club (BAYC) sein. Bored Ape #8817 wurde schließlich für erstaunliche 3,41 Millionen Dollar oder 819 ETH verkauft. Die Besonderheit des Cartoon-Affen: Er besitzt goldenes Fell, welches weniger als ein Prozent aller Bored Apes haben, obwohl die gesamte Sammlung des BAYC mehr als 10.000 Cartoon-Affen umfasst.

Doch was macht BAYC so besonders? Die Gründer des Projekts haben eine umfangreiche Roadmap des Bored Ape Yacht Club erstellt, in welchem verzeichnet ist, dass NFT-Besitzer von neuen Projekten und geldwerten NFTs profitieren können. Genauer besagt dieser Fahrplan, dass nach dem ersten Release und einer Steigerung der Marktkapitalisierung des Projekts fünf „Caged Apes“ auf den Markt kommen sollten. Dabei handelt es sich um Affen, die bei der ersten Auktion zurückbehalten wurden. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip an Ape-Besitzer abgeworfen. Der Anreiz, einen Affen zu besitzen, war damit unter anderem die Chance, einen weiteren wertvollen und seltenen NFT zu gewinnen. Außerdem wurde eine Schatzsuche mit einem Preis von 5 ETH (damals etwa 20.000 Dollar) veranstaltet.

Des Weiteren fand ein kostenloser Drop von sogenanntem Mutationsserum statt, welches zum Mutieren eines Bored Ape vorgesehen ist. Auf diese Weise entsteht ein neuer NFT mit besonderen Attributen. Allein das Mega Mutant Serum besitzt einen Wert von rund 15.000 US-Dollar.