Die besten ICOs: In Krypto ICOs 2023 investieren – Liste & Tipps

2. DeeLance (DLANCE)

„DeeLance is a freelancing and recruitment platform based on Blockchain Technology. It’s a decentralized platform revolutionizing how freelancers connect with potential employers.“

Mit diesem Ansatz positioniert sich DeeLance als vielversprechender ICO, der zahlreiche Megatrends in das eigene Konzept integriert. Denn beispielsweise finden Non Fungible Token oder das Metaverse Einzug in das Ökosystem von DeeLance, das die Arbeit von Unternehmen und Freiberuflern vereinfachen soll. Denn die Einfachheit von DeeLance überzeugt, um ein Ökosystem aufzubauen, in dem zwei Parteien schneller und günstiger zusammenfinden. Mit einem automatisierten, dezentralen System können sich Auftraggeber und Auftragnehmer vereinen, während alle Transaktionen via Smart Contracts auf der öffentlichen Blockchain gespeichert werden.

Die Gig-Economy, auf welche DeeLance abzielt, wird von einer starken Arbeitsteilung charakterisiert, in welcher Freiberufler und Unternehmen je nach Bedarf schnell zusammenfinden. Die höhere Flexibilität hat zweifelsfrei das Potenzial, das Gewinnwachstum der Unternehmen zu beschleunigen und den Arbeitsalltag massiv zu verändern. Der nutzerzentrierte Ansatz gibt den Akteuren die Hoheit an ihren Daten wieder und ermöglicht ein eigenverantwortliches Übertragen der Arbeiten.

DeeLance möchte nach den Web2-Konkurrenten wie Upwork die nächste Generation beim Freelance-Recruiting anführen. Die Vorteile des Web3 werden bei diesem ICO elegant ausgespielt. Mit einem dezentralen Ansatz möchte DeeLance das spannende Thema anvisieren, sichere und transparente Tools einführen und die Eigentümerschaft an Daten zurück an die Nutzer geben. Es entsteht eine dezentrale digitale Ökonomie, an welcher Früh-Investoren schon vor dem ICO mit einem günstigen Kauf des nativen DLANCE Token partizipieren können.

