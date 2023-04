Die besten Krypto Presales: Coin Launch Vergleich 2023

2. Fight Out

Fight Out ist eine neue Kryptowährung, die auf den Megatrend Web3 setzt, um das Konzept von Move2Earn in eine Art Fitness-Metaverse zu adaptieren. Im Gegensatz zu den Coins der ersten Generation wie STEPN, die nur die Schritte beim täglichen Spaziergang verfolgen, bietet Fight Out zusätzliche Anreize durch die vollständige Überwachung des gesamten Trainings. Mit Hilfe von Markenbotschaftern möchte man das Move2Earn-Konzept in der Fitnessbranche etablieren und zielt dabei auf den Massenmarkt ab.

Bei Fight Out wollen die Verantwortlichen ein aufregendes Ökosystem kreieren, das Sport, Gesundheit und Web3 auf revolutionäre Weise miteinander kombiniert. Nach der Registrierung kann jeder Nutzer einen individuellen Avatar prägen, dessen Attribute immer mit den realen Trainingsfortschritten korrespondieren. Mit diesen Avataren können Nutzer im Metaverse an Wettbewerben teilnehmen und attraktive Belohnungen verdienen. High-End-Fitnessstudios & Fitness-Metaverse im Abo-Modell stehen bei Fight Out für außergewöhnliches Erlebnis zu überschaubaren Kosten – denn teure initiale Investments wie bei STEPN sind hier nicht erforderlich, um lukrative Rewards zu verdienen.