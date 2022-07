Play-to-Earn NFT-Spiele: Geld mit Online-Games verdienen

Illuvium

Illuvium ist ein Open-World-Erkundungsspiel, das auf der Ethereum-Blockchain basiert und im Jahr 2022 für PC und Mac erscheinen soll. In diesem Sci-Fi NFT-Spiel sammeln die Spieler Kreaturen in Form von NFTs (sogenannte Illuvials), erkunden die außerirdische Landschaft und verfolgen das Ziel, einer abgestürzten Crew zu helfen. Die Illuvials verfügen über einzigartige Fähigkeiten sowie Synergien und müssen zu Teams zusammengestellt werden, um in Autobattler-Kämpfen gegen andere Teams anzutreten. Spieler müssen die Illuvials trainieren und fusionieren, um die Fähigkeiten und damit den Wert der NFT-Kreaturen zu steigern.

Kryptos verdienen Spieler in Form von ILV-Tokens, die als Belohnungen für das Erfüllen von Quests und die erfolgreiche Teilnahme an Turnieren ausgehändigt werden. Eine Besonderheit des Krypto Games ist, dass Sie nicht nur an Kämpfen teilnehmen, sondern auch auf diese wetten können. Alle gefangenen Illuvials, gefarmte Materialien und Sammelgegenstände können Spieler auf dem IlluviDEX NFT-Marktplatz ohne Gasgebühren für Peer-to-Peer-Handel verkaufen. Die Transaktionen erfolgen in Echtzeit aufgrund der Integration von Immutable X.

Des Weiteren ist ein Erwerb von Grundstücken in Illuvium möglich. Die Zahl ist auf 100.000 begrenzt. Für Preise von mehreren tausend Euro können Sie Land erwerben, welches für die Erzeugung von Treibstoff verwendet wird und essenziell für das Spielen von Illuvium ist. Diese Grundstücke sind damit von zentraler Bedeutung für die In-Game-Wirtschaft und eignen sich, um Geld zu verdienen.