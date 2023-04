Pancakeswap Erfahrungen: Die NFT-Plattform im Test

Das Angebot von PancakeSwap

Das weitreichende Angebot von exklusiven Features lässt den Anbieter aus der Masse an Krypto-Handelsplattformen hervorstechen. Nutzer erhalten Zugang zu über 3.000 verschiedenen Coins und zu einer noch größeren Zahl an NFTs. Es gibt keine Mindesthandelssumme. Wie bei anderen Krypto-Plattformen werden bei dem Handel mit Kryptowährungen und NFTs auf PancakeSwap Gebühren fällig. Alle Zahlungen erfolgen ausschließlich über Ihr Krypto-Wallet in Form von Binance Coins.

Bei PancakeSwap Geld verdienen funktioniert unter anderem mit Swap-Trades. Sie können unterschiedliche Token kaufen, gegen andere Token handeln und von den Preisunterschieden profitieren.

Ihren eigenen Krypto-Bestand können Sie in Liquiditätspools mit dem Namen „Syrup-Pools” einsetzen und mit den Zinsen aus dem Krypto Staking einen passiven Einkommensfluss generieren. Je mehr CAKE-Coins Sie zur Verfügung stellen, desto höhere Belohnungen erhalten Sie hierfür. Um Ihre Coins zu staken, müssen Sie Ihre Krypto-Coins für einige Zeit sperren.

Neben dem Krypto Staking wird auch Yield Farming angeboten. Das Yield Farming beschreibt eine Strategie, bei welcher Sie einen fixen oder variablen Zinssatz dafür erhalten, dass Sie Ihre Coins in den DeFi-Markt investieren und an andere Nutzer verleihen. Im Gegensatz zum Staking werden die Coins nicht verwendet, um neue zu erschaffen, sondern nur weitervermittelt. Das Gewinnpotenzial ist beim Yield Farming deutlich höher ist als beim Staking. Der Jahreszins kann bei weit über 100 Prozent liegen.

Ein letztes nennenswertes Feature von PancakeSwap sind regelmäßige Lotterien und Preisverleihungen. Nutzer können sich ein Ticket für die Lotterie-Ziehung kaufen, welche ähnlich wie herkömmliches Lotto funktioniert. Je mehr übereinstimmende Gewinnzahlen in der korrekten Reihenfolge auf dem eigenen Los stehen, desto höher der mögliche Gewinn. Zusätzlich zu den Lotterien können Nutzer an einem Tippspiel teilnehmen und den Kurs von BNB oder CAKE vorhersagen. Bisher wurden über 950 Millionen Dollar an BNB und CAKE verlost. Beachten Sie, dass es sich bei beiden Angeboten um Glücksspiel handelt.