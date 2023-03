Smart Contracts – so funktionieren die digitalen Verträge

Was sind Smart Contracts?

Smart Contracts sind digitale Verträge, die automatisch ausgeführt werden, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sie sind auf einer Blockchain-Plattform bereitgestellt und verwenden Kryptowährungen wie beispielsweise Ether (ETH) als Treibstoff.

Smart Contracts bieten eine effiziente und sichere Möglichkeit, Geschäfte abzuschließen, ohne dass Dritte, wie Banken oder Anwälte, am Prozess beteiligt sind. Die Bedingungen des Vertrags werden in Code geschrieben und können nicht geändert werden, nachdem sie einmal festgelegt wurden.

Für Privatanleger bieten Smart Contracts eine neue Möglichkeit, in Assets zu investieren. Sie können beispielsweise an DeFi-Projekten (Decentralized Finance) teilnehmen, indem sie ihre Kryptowährungen in Smart Contracts einzahlen und Zinsen erhalten. Auch können sie über Smart Contracts an Token Sales von neuen Krypto-Projekten teilnehmen oder an einer DAO (Decentralized Autonomous Organization) beteiligt sein, bei der Entscheidungen durch Abstimmungen von Teilnehmern getroffen werden.