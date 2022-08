Meme-Aktien: Was dahinter steckt und wie Sie die Hype-Aktien erkennen

Wie funktionieren Meme-Aktien?

Der Aufstieg und Fall von Meme-Aktien läuft in verschiedenen Phasen ab, die von einem Nutzer im Forum WallStreetBets als „Meme Stock Cycle“ beschrieben werden. In der Early Adopter Phase vermutet eine Handvoll Investoren, dass eine bestimmte Aktie unterbewertet ist. Die ersten beginnen dann, die Aktie in großen Mengen zu kaufen und ihr Kurs beginnt langsam zu steigen.

Darauf folgt die mittlere Phase, in welcher Anleger einsteigen, die Aktivitäten auf dem Marktbeobachten und den Anstieg des Handelsvolumens bemerken. Es beginnen mehr Anleger damit, zu kaufen. Dadurch schießt der Meme-Aktien-Kurs in die Höhe.

In der späten Phase oder auch FOMO-Phase verbreitet sich die Nachricht über die Aktie in den sozialen Medien und Online-Foren. Die als FOMO (fear of missing out) bezeichnete Angst, etwas zu verpassen, greift um sich. Dadurch schließen sich mehr Kleinanleger an.

Nach wenigen Tagen erreichen die Aktien die Gewinnmitnahme-Phase und damit ihren Höhepunkt. Die Early Adopters fangen dann damit an, ihr Geld herauszunehmen. Wie bei der Kaufphase, wird auch die Verkaufsphase zu einer Kettenreaktion, weil die Anleger Angst vor einem Verlust haben. Zu diesem Zeitpunkt fällt der Preis dann rasant.

In der Regel bricht die Aktie stark ein, gefolgt von weiteren Verkäufen und einer nicht nachhaltigen Erholung. Dann findet in der folgenden Handelssitzung die Einstellung auf einen neuen Zyklus statt. Dabei durchläuft die Aktie kleinere Auf- und Abwärtsbewegungen, bis ein neuer Basiskurs gefunden wurde. Meme-Aktien können in dieser Phase wochen- oder sogar monatelang sehr wenig Aktivität aufweisen. Es kann aber auch passieren, dass Käufer wieder schnell Interesse zeigen, zum Beispiel wenn ein Katalysator auftaucht.

Early Adpoters profitieren im Meme-Zyklus am meisten von den Trendaktien. Tritt der Meme-Aktienzyklus in die FOMO-Phase sein, ist es in den meisten Fällen zu spät, um noch einen ansehnlichen Gewinn zu erzielen. Die meisten Anleger verlieren stattdessen Geld. Den größten Verlust machen dabei Investoren, die als letzter auf den Zug aufgesprungen sind. Es ist aber praktisch unmöglich vorherzusagen, wann die Spitze beim Kurs einer Meme-Aktie erreicht ist.