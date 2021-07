MetaMask Wallet Test und Erfahrungen – so bewerten wir das Ethereum-Wallet von MetaMask

Wie kann ich Ethereum-Blockchain Gebühren berechnen

Das ist ein recht komplexer Punkt in unserem MetaMask Wallet Review, die Berechnung von Ethereum MetaMask Wallet Gebühren ist nämlich nicht ganz so einfach. Zunächst müssen wir uns der Bedeutung zweier Begriffe annähern, Wer mit dem Kryptohandel noch nicht so viel Erfahrung hat oder überwiegend Bitcoins handelt, für den sind diese vermutlich neu:

Gas Limit

Gas Preis (Gwei)

Welche Bedeutung haben nun diese Begriffe und inwiefern beeinflussen sie die Ethereum-Blockchain Gebühren? Für eine Transaktion (oder eine andere Aufgabe) müssen in der Ethereum-Blockchain eine große Menge an Rechenoperationen durchgeführt werden. Und da kommt „Gas Limit“ ins Spiel, denn: Je mehr Operationen notwendig sind, desto größer ist das Gas Limit. Was heißt das nun genau? „Gas“ ist der Treibstoff für und gleichzeitig die eigentliche Gebühr in der Ethereum-Blockchain. Ähnlich wie an der Tankstelle schwankt die Gebühr, die MetaMask Wallet Nutzer für die Einheit Gas zahlen müssen.

Für die Berechnung der Ether-Blockchain Gebühren heißt das, dass die aktuelle Höhe des Gas-Preises (Gwei) bekannt sein muss. 1 Ethereum entspricht 1.000.000.000 Gwei und Sie müssen für jede einzelne Transaktion, die Sie ausführen, Gwei zahlen. Das Gas ist die Belohnung für die Miner.