Nachhaltige Fonds: Die besten Ökofonds im Vergleich

Wie erkennt man nachhaltige Fonds?

Anleger können grüne Investments wie nachhaltige Fonds vor allem an ihrer Bezeichnung erkennen. Beispielsweise findet man in den Namen der zu­grun­de­liegenden Indizes oft die englische Bezeichnung für nachhaltig bzw. Nach­hal­tig­keit, also „Sustain­able“ oder „Sustain­ability“. Um sich noch mehr von herkömmlichen Finanzprodukten abzugrenzen, enthalten nachhaltige Fonds manchmal die Abkürzung SRI. Die drei Buchstaben stehen für Socially Responsible Investing, also für eine gesell­schaftlich verant­wort­ungs­volle und ökologische Kapital­anlage. Mehr dazu erfahren Sie im Lexikon der Nachhaltigkeit der Aachener Stiftung Kathy Beys, einer der größten ökologischen Stiftungen in Deutschland.

Ökofonds heißen außerdem auch gern Responsible Fonds, Fair Value oder Nachhaltigkeitsfonds, außerdem enthalten sie häufig die Zusätze ESG, Öko, Climate oder Ethik. Des Weiteren können Anleger des Öfteren bereits am Namen ablesen, welche Branchen von den nachhaltigen Fonds oder ETFs ausgeschlossen werden, wie beispielsweise beim MSCI ex Controversial Weapons Index.

Tipp: Anleger, die bei ihrer Suche nach einer nachhaltigen Geldanlage noch strengere Maßstäbe an­le­gen wollen, soll­ten auf das Urteil des Forums Nach­haltige Geld­anlage (FNG) ver­trau­en. Diese Fonds müssen unter an­de­rem Waffen­pro­duzen­ten und Atomkonzerne aus ihren Port­folios aus­schlie­ßen. Zudem müssen sie die Menschen- und Ar­beits­rechte, den Umwelt­schutz sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung berücksichtigen, um das Siegel zu erhalten.