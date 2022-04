Nachhaltiges Girokonto: grüne Banken im Test

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt einen immer größeren Platz in unserer Gesellschaft ein, besonders vor dem Hintergrund der sich häufenden Klimakatastrophen in den letzten Jahren. Viele fragen sich daher, wie sie auch selbst zum Klimaschutz, besonders im Alltag, beitragen können. In diesem Ratgeber möchten wir Ihnen das Konzept eines nachhaltigen Girokontos näherbringen, mit dem Sie bei jedem normalen Einkauf der Umwelt etwas Gutes tun können. Wir starten wie gewohnt mit unseren Empfehlungen und dem Wichtigsten in Kürze.