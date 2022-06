Nachhaltigkeitszertifikate – das müssen Sie beachten und so finden Sie das beste nachhaltige Zertifikat Nachhaltige Themen beschäftigen die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Auch in der Finanzbranche kommt es zu einem Umdenken, denn für ihr Kapital sind Anleger zunehmend nicht mehr nur auf der Suche nach Sicherheit und Rendite. Nachhaltig sollten die Investments zusätzlich sein. Doch wie finden Sie das beste nachhaltige Zertifikat? Und was müssen Sie bei der Investition in ein Nachhaltigkeitszertifikat beachten? Direkt zu Beginn gibt's das Wichtigste in Kürze sowie unsere besten Tipps!