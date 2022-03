NFT-ETF kaufen – wie Sie mit ETFs in NFT investieren und was das bringt! NFTs liegen aktuell im Trend und stellen nicht nur die Kunst-, sondern auch die Finanzwelt auf den Kopf. Nachdem Großkonzerne wie Disney und adidas ebenfalls in den Krypto-Hype einsteigen, wird nun an der Wall Street der erste NTF-ETF gehandelt. Mit diesem Indexfonds sollen nun auch Krypto-Fans, die von der Technologie um die digitalen Sammelobjekte überzeugt sind, in den Trend investieren können, ohne selbst die Rechte an NFTs kaufen zu müssen. Wie auch Sie mit ETFs in NFT investieren und was das bringt, lesen Sie in unserem Ratgeber. Das Wichtigste in Kürze und unsere besten Tipps sowie Empfehlungen haben wir direkt zu Beginn für Sie zusammengefasst!