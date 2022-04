Palladium kaufen – so können Sie in Palladium investieren und von dem Edelmetall profitieren

Palladium-ETP

Palladium-ETP sind physisch besichert oder nicht. Das Ziel der physisch besicherten Produkte ist, eine Rendite zu erwirtschaften, die den Spotpreisbewegungen von Palladium, abzüglich der jeweiligen Verwaltungs- und Lagerungsgebühren, entspricht. Der London Platinum and Palladium Market (LPPM) sorgt dafür, dass der Markt für den Metallhandel den einheitlichen Standards entspricht. Er legt die Mindestanforderungen für die Qualität der Metalle fest und überprüft die Lagerung.

Swap-basierte Produkte, also ohne physische Hinterlegung, bilden Indizes nach, die ein kontinuierliches Engagement in Palladium-Futures und ihren Erträgen simulieren. Wenn Sie als Anleger in einen ETP oder ein anderes Finanzinstrument investieren, das Indizes nachbildet, die ein kontinuierliches Engagement in den Erträgen von Terminkontrakten auf Palladium ermöglichen, müssen Sie wissen, dass diese Erträge immer Gewinne und Verluste umfassen. Sie entstehen daraus, dass der Kontrakt zur Aufrechterhaltung des Engagements gerollt wird. Gewinne generieren sich, wenn sich die Terminkurve in Backwardation befindet, und Verluste im Fall einer Terminkurve in Contango. Die Gesamterträge aus einer Anlage in Rohstoff-Futures können daher stark von den im Spotpreis oder im Terminkurs des nächstfälligen Kontrakts implizierten theoretischen Erträgen abweichen.