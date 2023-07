Photovoltaik Förderung: So profitieren Sie von staatlichen Zuschüssen für PV Anlagen!

Wie funktioniert eine Photovoltaik Anlage?

Die Funktionsweise einer Photovoltaikanlage ist im Grunde genommen recht simpel: Durch den photoelektrischen Effekt in den Solarzellen werden Sonnenstrahlen in elektrischen Strom umgewandelt. Dieser Gleichstrom wird anschließend mithilfe eines Wechselrichters in den für den Haushaltsgebrauch benötigten Wechselstrom umgewandelt. Ein Stromzähler zeigt Ihnen transparent an, wie viel Strom Sie selbst erzeugt haben.

Für eine optimale Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms können Sie optional einen Stromspeicher einsetzen, der überschüssige Energie tagsüber speichert und für den nächtlichen Verbrauch zur Verfügung stellt. Somit können Sie auch dann von Ihrem eigenen Strom profitieren, wenn die Sonne einmal nicht scheint. Und sollten Sie einmal mehr Energie produzieren, als Sie verbrauchen, haben Sie die Möglichkeit, die Überschüsse ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Auf diese Weise profitieren sowohl Sie als auch andere von Ihrer nachhaltigen Energieerzeugung.