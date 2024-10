Für Frührentner ist eine genaue Steuerplanung besonders wichtig, da der Einstieg in die Frührente maximal vier Jahre vor dem offiziellen Rentenbeginn möglich ist. Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig in Anspruch genommen wird, reduziert sich der monatliche Rentenbetrag um 0,3 Prozent – bei vollen vier Jahren entspricht das einer Kürzung um 14,4 Prozent. Um diese Rentenlücke zu schließen, ist es sinnvoll, frühzeitig in eine fondsgebundene private Rentenversicherung zu investieren, die höhere Renditechancen bietet und somit das reduzierte Renteneinkommen kompensieren kann.

Eine längere Einzahlung in die Altersvorsorge ermöglicht es, von der nachgelagerten Besteuerung zu profitieren. Hierbei können die Beiträge in der Ansparphase von der Steuer abgesetzt werden, während die späteren Rentenzahlungen versteuert werden müssen. In vielen Fällen erweist sich diese Form der Besteuerung als vorteilhaft, da die steuerliche Belastung während der Erwerbsphase üblicherweise höher ist als im Ruhestand, wodurch sich auf Lebenszeit betrachtet eine günstigere Steuerlast ergibt.

Für Selbstständige mit hohem Steuersatz bietet die private Basisrente (Rürup-Rente) besondere Vorteile. Da die Beiträge als Sonderausgaben in der Steuererklärung absetzbar sind, reduziert sich die Steuerlast während der Erwerbsphase erheblich. Dies macht die Basisrente zu einer flexiblen und attraktiven Möglichkeit, um langfristig vorzusorgen und gleichzeitig Steuern zu sparen.

Bei der Entscheidung für eine Auszahlungsform sollten auch die steuerlichen Auswirkungen berücksichtigt werden. Wenn die private Rentenversicherung als lebenslange Rente ausgezahlt wird, muss lediglich der sogenannte Ertragsanteil versteuert werden. Dieser Anteil sinkt, je höher das Alter des Rentenbeginns ist. Bei einer Auszahlung ab dem 60. Lebensjahr sind nur 22 Prozent der Jahresrente steuerpflichtig; ab dem 65. Lebensjahr sinkt dieser Anteil auf 18 Prozent, was die Steuerlast im Alter deutlich verringert.