Arbeitslosengeld beantragen – Bezugsdauer, Höhe und wie Sie den Antrag auf ALG 1 stellen

Arbeits­losen­geld – so sind Sie bei Jobverlust finanziell abgesichert

Damit rech­net keiner – von heute auf morgen haben Sie die Kün­digung vor sich liegen, in drei Monaten ist Ihr aktuelles Arbeitsverhältnis beendet und Sie sind arbeits­los. Was ein Schock! Wer seinen Job verliert, denkt an tausend Dinge gleich­zeitig, da fällt das Wichtigste leicht unter den Tisch: Werden Sie gekündigt, haben Sie ein Anrecht auf Arbeits­­losen­geld. Dieses sichert Arbeitslose in Deutschland finanziell ab. Für ein Anrecht auf Arbeitslosengeld müssen Sie allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen. In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen, wie Sie problem­los Arbeits­losen­geld be­antragen, welche Bedingungen es zu beachten gilt und wie lange Sie das Anrecht auf staatliche Unter­stützung haben. Zuerst stellen wir aber kurz die Unter­schiede zwischen Arbeits­losen­geld 1 und 2 vor.