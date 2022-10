Kündigung Mietvertrag: Wie Sie Ihre Wohnung kündigen

Kündigung Mietvertrag: Welche Fristen gelten für Mieter?

Mieter haben immer eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Damit der aktuelle Monat noch mitzählt, muss die Kündigung spätestens am dritten Werktag eines Monats beim Vermieter sein. Samstage gelten auch als Werktage und entscheidend ist, wann die Kündigung beim Vermieter eintrifft. Wurde die Kündigungsfrist verpasst, muss nicht erneut gekündigt werden, sondern das Kündigungsdatum verschiebt sich automatisch einen Monat nach hinten. Die Kündigung muss schriftlich in Papierform beim Vermieter eingehen. Sie sollten dabei darauf achten, einen Nachweis zu haben, wann die Kündigung beim Vermieter eingegangen ist. Das können Sie entweder mithilfe eines Zeugen bei der Übergabe oder einem Einschreiben per Einwurf gewährleisten. Sie sollten kein Einschreiben per Rückschein zur Übergabe wählen, da bei Nichtantreffen der Vermieter den Brief erst abholen muss. Dieser Abholungszeitpunkt gilt dann erst für die Kündigung.

Bei Zeitmietverträgen und solchen mit Kündigungsausschluss, kommen Sie vor Auslauf der Fristen nur mit Zustimmung des Vermieters aus dem Mietvertrag wieder raus.