Nießbrauchrecht – so können Sie mit Immobilien-Schenkung Steuern sparen

Das Nießbrauchrecht ist eine Möglichkeit, Immobilien an Familienmitglieder oder Freunde weiterzugeben und dabei Steuern zu sparen. Erfahren Sie, wie das Nießbrauchrecht funktioniert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Sie es am besten in Ihrem Fall anwenden können. Wir zeigen Ihnen, welche steuerlichen Vorteile das Nießbrauchrecht bietet, welche Risiken es birgt und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Die besten Tipps und Empfehlungen der Redaktion gibt's direkt zu Beginn!