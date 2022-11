Privatinsolvenz beantragen – wie die Restschuldbefreiung nach 3 Jahren gelingt!

Schritt vier: Wohlverhaltensphase

Die Wohlverhaltensphase dauert drei Jahre, in der Sie Ihr Einkommen weiterhin teilweise an den Treuhänder abgeben. Sie dürfen in dieser Zeit keine neuen unangemessenen Schulden machen. Als unangemessen gelten Schulden, wenn sie wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheinen oder im Gegensatz zu den bereits bestehenden Lebensverhältnissen stehen.

Während der Wohlverhaltensphase besteht eine Art „Pflicht zur Arbeit“. Das heißt, wenn Sie arbeitslos sind, müssen Sie Ihre Bemühungen zur Jobsuche nachweisen und dürfen keine zumutbare Arbeit ablehnen. Die Arbeitspflicht entfällt nach dem gesetzlichen Rentenalter oder bei einer chronischen Erkrankung, die eine Arbeitsunfähigkeit mit sich bringt.

Eine Erbschaft muss während der Wohlverhaltensphase nur zur Hälfte abgeführt werden.