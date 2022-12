Schenkungssteuer: So bleibt Ihre Schenkung steuerfrei

Grauzone Kettenschenkungen

In der Praxis wird häufig von sogenannten Kettenschenkungen Gebrauch gemacht, um die Schenkungssteuer zu umgehen. Hierfür gibt der Schenkende zunächst das Geld an eine „Mittelsperson“, die dann dem eigentlich Beschenkten die Schenkung weitergibt. Diese Form der Kettenschenkung ist dann illegal, wenn die Mittelsperson dazu verpflichtet ist, das Geld weiterzugeben, beziehungsweise dies vorher abgesprochen wird. In der Praxis ist das jedoch schwer nachzuweisen und der Bundesfinanzhof hat bereits entschieden, dass eine – sozusagen freiwillige – Kettenschenkung legal ist. Dafür muss aber auch eine gewisse zeitliche Unabhängigkeit zwischen den Schenkungen liegen, die einen Vorsatz ausschließt. Genau definiert ist das aber jedoch nicht und scheint vom Einzelfall abzuhängen. Holen Sie sich hier in jedem Fall vorher eine Rechtsberatung ein, die in vielen Rechtsschutzversicherungen sogar inbegriffen ist.