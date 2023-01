Waisenrente beantragen – so können Sie die Halbwaisenrente berechnen

Wartezeiten und Anwartschaftszeiten – was gibt es zu beachten?

Ein Anspruch auf eine Voll- oder Halbwaisenrente besteht für Hinterbliebene dann, wenn der verstorbene Versorger selbst für mindestens fünf Jahre bzw. für 60 Monate Rentenbeiträge gezahlt hat und damit rentenberechtigt ist. Damit hat er die allgemeine Wartezeit – oder auch Anwartschaftszeit – erfüllt. Auch wenn der Verstorbene bereits selbst Rentenzahlungen erhalten hat, liegt eine Rentenberechtigung vor. Für Berufsanfänger existiert allerdings eine Ausnahme. Verstirbt ein Berufsanfänger, gilt er mit dem ersten eingezahlten Pflichtbeitrag als rentenberechtigt, womit auch seine Kinder einen Anspruch auf Halbwaisenrente haben.

Wissenswert: Obwohl Beamte nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, besitzen auch deren Hinterbliebene einen Anspruch auf Halb- und Vollwaisenrente.

Doch was passiert bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit? Ist der Versorger in Ausübung oder Folge seiner versicherten Tätigkeit gestorben, zahlt anstelle der Rentenversicherung die Unfallversicherung beziehungsweise die jeweils zuständige gewerbliche Berufsgenossenschaft die Halbwaisenrente. Jedoch gilt auch in diesem Fall, dass der Verstorbene zumindest einen ersten Pflichtbeitrag in die Rentenversicherung eingezahlt haben muss, damit die Hinterbliebenen einen Anspruch auf Halbwaisenrente haben.