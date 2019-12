Rendite berechnen: Mit dieser Rendite-Formel errechnen Sie Ihre Aktienperformance

Beispiele für Fonds mit geringen Kosten

Klassischen Dividenden-ETFs haftet meist eine TER von etwa 0,40 Prozent an. So kostet Sie der iShares Stoxx Global Select Dividend 100-ETF (ISIN DE000A0F5UH1) pro Jahr 0,46 Prozent. Bei ETFs auf große, etablierte Aktienbarometer wie dem MSCI World oder dem S&P 500 mit großem Volumen kann die Total Expense Ratio durchaus in den Bereich unter 0,20 Prozent absinken. So kostet Sie der S&P 500 UCITS ETF (ISIN IE00B3XXRP09) aus dem Hause Vanguard rekordverdächtige 0,07 Prozent. Von Ihrem ETF-Investment auf den 500 Aktien umfassenden US-Aktienindex S&P 500 im Volumen von 10.000 Euro zweigt Vanguard demnach lediglich 7 Euro im Jahr ab.