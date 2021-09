Rürup-Rente: Mit der Basisrente Steuervorteile bei der Altersvorsorge sichern

Wie funktioniert die Rürup-Rente?

Die Beitragszahlung

Die maximal steuerlich abzugsfähigen Beiträge waren bei der Rürup-Rente von Beginn an sehr hoch angesetzt. Während der Beitrag für die betriebliche Altersvorsorge in der „Grundausstattung“ maximal vier Prozent der Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze ausmacht, lag die Rürup-Rente von Beginn an bei maximal 20.000 Euro.

Seit dem Jahr 2015 wurde der Höchstbetrag an die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung Knappschaft West gekoppelt. Im Jahr 2019 betrug der steuerlich relevante Höchstbetrag 24.305 Euro. Im Jahr 2020 wird der auf 25.046 Euro steigen.

Die Beiträge zur Rürup-Rente können Sie unterjährig laufend oder auch in einer Summe am Jahresende bezahlen. Die zweite Option zeigt sich für Selbstständige als sinnvolle Alternative. Dieser Personenkreis kann in der Regel erst am Ende des Jahres festlegen, wie viel Einkommen für die Altersvorsorge frei zur Verfügung steht. Alternativ bietet sich auch eine Rürup-Rente gegen Einmalzahlung an.