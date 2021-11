Silber kaufen: Wie Sie Münzen und Barren kaufen und von der Silberpreisentwicklung profitieren

Silber: Wichtiges Industriemetall

Silber ist nicht erst seit Kurzem ein beliebter Wertgegenstand. Bereits seit Jahrhunderten wird es zum Handeln und als Zahlungsmittel verwendet. Vor allem aber in den vergangenen Jahrzehnten ist seine Bedeutung als Spekulationsobjekt gestiegen. Grund hierfür ist einerseits die wichtige Rolle seiner Verwendung in der Schmuckindustrie – andererseits ist Silber auch als Industriemetall immer häufiger im Einsatz. Aufgrund seiner Eigenschaften wird es allen voran in den Branchen Energie und Elektronik verwendet. Denn Silber ist das Metall mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit und besitzt außerdem eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Darüber hinaus wirken Silberionen antibakteriell und antimikrobiell, weswegen es in vielen Bereichen der Medizin eingesetzt wird.

Durch diese Vielfalt der Verwendungen wird besonders vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Wirtschaft in Schwellenländern davon ausgegangen, dass die Nachfrage an diesem Rohstoff auch in Zukunft weiter steigen wird.