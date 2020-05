Sinnvolle Versicherungen: Welche Policen Sie unbedingt brauchen und welche unnötig sind

Gesetzliche Rentenversicherung – verpflichtend für jeden Angestellten

Die gesetzliche Rentenversicherung wird bei Angestellten automatisch vom Lohn abgezogen und stellt immer noch den zentralen Baustein der Alterssicherung dar. Angestellte haben in der Regel keine Wahl und zahlen automatisch in die Rentenkasse ein. Einigen Selbstständigen geht es genauso: Auch sie sind in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Viele Selbstständige haben aber die Wahl und können freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Wichtig: Häufig reicht die gesetzliche Rente im Alter alleine nicht aus, sorgen Sie deshalb am besten außerdem privat vor.