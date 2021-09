Strom sparen leicht gemacht: Mit diesen Tricks können Sie einfach den Stromverbrauch senken

Raumwärme

Laut Bundesregierung liegen rund 90 Prozent des Energieverbrauchs in deutschen Privathaushalten bei Heizung und Warmwasser. Die Raumwärme macht rund drei Viertel davon aus, die bisher zu einem Großteil durch Wände, Fenster, Dach oder Türen verloren geht. Am meisten Energie und damit Kosten können also durch gute Dämmung gespart werden.

Richtig heizen: Heizungen solten gut gewartet und regelmäßig entlüftet werden, um eine optimale Funktion zu sichern. Auch sollte in der Nähe der Heizung eine ausreichende Luftzirkulation gewähleistet werden, damit keine Raumwärme von großen Möbeln oder schweren Textilien verschluckt wird. Dazu kommt, dass eine um ein Grad höhere Raumtemperatur ca. 6 % zusätzliche Energie verbraucht. Bei moderneren Thermostatventilen kann durch eine elektronische Steuerung dafür gesorgt werden, dass bedarfsgerecht geheizt wird und nachts die Temperaturen abgesenkt werden.

Richtig lüften: Damit dauerhaft eine angenehme Raumtemperatur vorhanden ist und möglichst wenig Energie verschwendet wird, sollte richig gelüftet werden. Deshalb am besten Stoßlüften, also 5 bis 10 Minuten mehrmals am Tag das Fenster ganz öffnen, statt studenlang die Fenster zu kippen.