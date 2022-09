Die besten Technologie-Fonds: Mit diesen Fonds in den Megatrend investieren

Wir haben die Technologie-Fonds unter die Lupe genommen: Das stärkste Wachstum in den vergangenen fünf Jahren erzielte in unserer Auswertung der BlackRock Global Funds -World Technology Fonds . Der Fonds wird von Vasco Moreno gemanagt und investiert mindestens 70 Prozent seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die sich hauptsächlich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und / oder dem Vertrieb von Technologien befasst, die für Finanzdienstleistungen verwendet und angewendet werden. Die Einstiegskosten betragen 5,26 Prozent, die Total Expense Ratio (TER) wird mit 1,81 Prozent beziffert, womit der Fonds kein Schnäppchen ist.

Auf Platz zwei im Ranking kommt der Polar Capital Global Tech. Neben reinen Tech-Aktien mischt Fondsmanager Nick Evans auch Konsum- (Alibaba) und Finanzwerte bei. Und ein Viertel der Allokation stammt aus Asien und Europa. Mit einem Agio von 5,0 Prozent und TER von 1,63 Prozent ist der Fonds ebenfalls nicht gerade billig.

Die Bronzemedaille bei den Tech-Fonds geht an den JPM US Technology A. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug, mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. Die TER beträgt 1,74 Prozent.

Hinweis: Achten Sie beim Kauf eines Fonds auf seine Kosten, wie zum Beispiel den Ausgabeaufschlag. Alle Begriffe rund ums Thema ETFs und Fonds erklären wir ausführlich in unserem ETF-Lexikon.

Tipp: Frank Thelen, der Unternehmer und Tech-Investor – bekannt aus der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ – hat einen eigenen Fonds aufgelegt. Mit dem 10xDNA – Disruptive Technologies Fonds (WKN: DNA10X) will er Privatanlegern die Möglichkeit bieten, über den Aktienmarkt an der Geschäftsentwicklung disruptiver Start-ups zu partizipieren.