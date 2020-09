Testament schreiben: Was Sie beachten müssen, wenn Sie Ihren letzten Willen verfassen

Der Pflichtteil beim Testament

Der Pflichtteil beschreibt die finanzielle Mindestbeteiligung am Nachlass eines Verstorbenen. Er steht der nahen Verwandschaft zu, die der Verbendende in seinem letzten Willen von der Erbfolge ausgeschlossen hat. Setzt die verwitwete Mutter ihren einzigen Sohn als Erben ein, spielt er also keine Rolle. Anders verhält es sich allerdings, wenn zwei oder mehr gleichberechtigte Erben vorhanden sind, die in unterschiedlicher Höhe bedacht werden sollen.

Oft genug kommt der Pflichtteil ins Spiel. Eine Person zu enterben ist nur möglich, wenn sich diese Person nachweislich als „erbunwürdig“ erwiesen hat. Der Erblasser muss denjenigen per Testament enterben. Dafür bedarf es allerdings massiver Verfehlungen. Will der Erblasser einen Erben „abstrafen“, kann er dessen Anspruch auf den Pflichtteil reduzieren. Im Regelfall lässt sich dieser nicht umgehen, da nahe Angehörige einen gesetzlichen Anspruch haben. Der Erblasser kann also einen bestimmten Personenkreis nicht komplett vom Erbe ausschließen. Es gibt zwei Varianten, einen Angehörigen zu enterben. Bei Ersterer fertig der Erblasser ein Testament an und erklärt den gesetzlichen Erben darin für enterbt. Im zweiten Fall erwähnt er den gesetzlichen Erben nicht im Testament und setzt dafür eine oder andere erbende Personen ein. Dadurch sind alle nicht genannten Personen automatisch enterbt.

Der Pflichtteil beträgt 50 Prozent des regulären Erbanspruchs. Wichtig ist, dass der Pflichtteil nur in Euro ausgezahlt werden kann. Als Pflichtteil den Sportwagen zu vererben ist nicht möglich. Der Pflichtteil birgt allerdings für den bevorzugten Erben auch ein massives Risiko.

Dazu ein Beispiel: Ein Erblasser hat zwei Kinder. Sein Vermögen besteht in einem Einfamilienhaus im Wert von 400.000 Euro. Das eine Kind soll nur den Pflichtteil erhalten: 50 Prozent aus 200.000 Euro, folglich 100.000 Euro.

Da der Pflichtteil nur in Form von Geld ausgezahlt werden kann, muss das andere Kind 100.000 Euro aufbringen. Hat es diese nicht, geht die Immobilie in den Verkauf. Manche Zwangsversteigerung in Deutschland resultierte aus der Pflichtanteilsklausel.