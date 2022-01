Trading lernen – die besten Tipps zum Einstieg ins Daytrading

In kurzer Zeit viel Geld zu verdienen – dieses Ziel verfolgen heutzutage viele Menschen. Mit Daytrading scheint dieser Traum Wirklichkeit werden zu können, hört sich das Geschäft oberflächlich doch kinderleicht an. Allerdings benötigt man neben einem großen Durchhaltevermögen auch das gewisse Know-how, um mit dieser Anlagestrategie langfristig Geld verdienen zu können. Wir verraten Ihnen im Folgenden die beste Herangehensweise an das Daytrading und welche Risiken es zu beachten gilt. Das Wichtigste in Kürze und unsere besten Tipps sowie Empfehlungen gibt's direkt zu Beginn!