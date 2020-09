Unfallversicherung für Rentner: So sinnvoll sind Assistance-Tarife für Senioren

Mit dem Alter steigt das Unfallrisiko

Jährlich kommt es zu etwa neun Millionen Unfällen in Deutschland – das betrifft vor allem Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Gerade alltägliche Dinge fallen Senioren mit zunehmendem Alter schwerer, das Sehvermögen und das Gehör lässt nach und das Unfallrisiko nimmt zu. Über 65-Jährige werden am häufigsten wegen Stürzen ins Krankenhaus eingeliefert und in der Regel brauchen sie auch länger, um sich nach solch einem Sturz zu erholen. Um nach einem Unfall schnellstmöglich Hilfe zu bekommen, bieten Unfallversicherer sogenannte Assistance-Tarife an. Diese bieten im Notfall schnelle Hilfsleistungen an, wie Pflege, Haushaltshilfen und Fahrdienste an.

Sollte man sich, die Eltern oder Großeltern also mit einer Unfallversicherung, die extra auf Senioren zugeschnitten ist, absichern? Reicht da nicht auch eine einfache Unfallversicherung aus? Oder sogar die Leistungen der Krankenkasse?

Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns in diesem Ratgeber. Denn bevor Sie eine Unfallversicherung für Senioren abschließen, sollten Sie nicht nur wissen, ob Sie diese tatsächlich brauchen, sondern auch, auf was Sie bei einem guten Tarif achten sollten.