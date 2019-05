Rechtsschutzversicherung im Test – beim Rechtsstreit finanziell abgesichert

Die beste Rechtsschutzversicherung für Rentner

Für Rentner gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, spezielle Seniorentarife abzuschließen oder auf der anderen Seite normale Tarife ohne den Bestandteil des Berufsrechtsschutzes zu wählen. Vor dem Hintergrund, dass Rentner weniger Versicherungsleistungen benötigen, zahlen Sie auch niedrigere Versicherungsbeiträge.

In unserem Test überzeugt vor allem der Tarif „D.A.S. Premium Rechtsschutz Vital“ der Ergo Versicherung. Rentner über 55 Jahren sind hier jährlich für 338,55 Euro mit einer unbegrenzten Deckungssumme geschützt, wenn sie im Schadensfall 150 Euro Selbstbeteiligung zahlen. Damit ist der Tarif günstiger als der normale Premium-Tarif für Singles. Jedoch übernimmt die Versicherung einige Kosten, die im weiter oben vorgestellten Single-Tarif enthalten sind, nicht. Zum Beispiel zahlt die Ergo Versicherung für Rentner unter anderem keine Kosten im Rechtsstreit um risikoreiche Kapitalanlagen. Dahingegen kommt die Ergo Renten-Rechtsschutzversicherung für Kosten im Zusammenhang mit Hausbesuchen von Anwälten auf. Wenn Sie zum Beispiel krankheitsbedingt nicht das Haus verlassen können und Ihr Anwalt dann zu Ihnen nach Hause kommt, übernimmt die Versicherung also die Reisekosten Ihres Anwalts. So können Sie trotz Krankheit von einer Rechtsberatung Gebrauch machen, ohne auf den Kosten sitzen zu bleiben. Wichtiger Zusatz: Die Ergo Versicherung unterstützt Sie in diesem Tarif außerdem für die Beratung zu Vorsorgedokumenten bis zu einer Höhe von 500 Euro während der Vertragslaufzeit.

Neben der Ergo Versicherung schneidet die Huk24 in unserem Vergleich der Rechts­schutz­versicherungen für Rentner besonders gut ab. Mit dem Tarif „Rechtsschutz60 Plus“ sind nicht berufstätige Personen über 60 Jahren für jährlich 362,07 Euro ideal versichert. Die Deckungssumme dieses Tarifs liegt bei einer Millionen Euro.

Achtung: Die Höhe des Huk24-Tarifes ist abhängig von Ihrem Wohnort. Der Betrag in unserem Test gilt für unseren Firmensitz in Karlsruhe.

In diesem Tarif sind für unsere Testbedingungen zwei wichtige Erweiterungen enthalten. Eine Erweiterung ist der Rechtsschutz für genutzte Wohneinheiten als Mieter und Eigentümer, der vor dem Hintergrund unserer Testbedingungen in unserem Anbieter-Vergleich obligatorisch ist. Ein weiterer Zusatz ist der sogenannte Rechtsschutz „PLUS“. Dieser Zusatz macht einen entscheidenden Mehrwert für Kapitalanleger aus, denn damit sind in Ihrer Rechtsschutzversicherung Kapitalanlagestreitigkeiten bis 10.000 Euro auch im Rentenalter versichert. Allerdings übernimmt die Huk24 keine Anfahrtskosten, wenn Ihr Anwalt Sie wegen Krankheit per Hausbesuch berät.

Wichtig: Derartige Rententarife sollten für Sie nur in Frage kommen, wenn keine mitversicherte Person noch berufstätig ist. Sonst ist nämlich der Bestandteil der Berufs-Rechtsschutzversicherung empfehlenswert. Greifen Sie in diesem Fall zu unseren Familienrechtsschutz-Empfehlungen.