Auslandskrankenversicherung im Test – für 10 Euro sorglos in den Urlaub

Mit einer Auslands­kranken­versicherung ohne Stress in den Urlaub

Endlich sitzen Sie im warmen Sü­den mit einem kühlen Ge­tränk in der Hand am Strand, der Planungs- und Reise­stress ist ver­gessen – Zeit zur Erho­lung. Doch die Er­holung ist jäh zu Ende, als eines Ihrer Kin­der stürzt und sich ein Bein bricht. In einem sol­chen Fall brauchen Sie unbe­dingt eine Auslands­kranken­versicherung, denn ein Kranken­hausaufenthalt oder ein Arzt­besuch im Ausland kann schnell richtig teuer werden. Hier er­fahren Sie, wie Sie mit einer Aus­lands­kranken­versicherung geschützt sind, wo Sie die güns­tigsten Tari­fe fin­den und was Sie beim Ab­schluss einer Auslands­kranken­ver­siche­rung be­ach­ten sollten.