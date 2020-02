Berufsunfähigkeitsversicherung Vergleich – so finden Sie die beste BU-Versicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung von Hannoversche im Test

Die Hannoversche überzeugt in unserem Test nicht nur mit einem einfachen Versicherungsrechner, mit dem Sie online in wenigen Schritten passende Tarifdetails erhalten, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten wir als sehr gut. Für den Tarif „B2“ zahlt ein Büroangestellter auf Basis unserer Testbedingungen eine monatliche Netto-Versicherungsprämie von 85,39 Euro. Der Tarifbeitrag und damit die Bruttoprämie liegt bei 113,85 Euro. Für einen 40-jährigen Ingenieur ist die BU etwas teurer. Er muss mit einer monatlichen Nettoprämie in Höhe von 97,14 Euro und einer monatlichen Bruttoprämie von 129,52 Euro rechnen. Beide Testpersonen können bei Hannoversche von einem Familienrabatt profitieren.

Im direkten Preisvergleich zeigt sich, dass die Hannoversche in unserem BU-Vergleich die günstigste Bruttoprämie für einen Büroangestellten anbietet. Für einen 40-jährigen Ingenieur bietet diese Versicherung in unserem Test sogar die günstigste Netto- und Bruttoprämie an.

Schon ab einer Berufsunfähigkeit von 50 Prozent erhalten Sie bei dieser Versicherung eine 100-prozentige BU-Rente. Außerdem berücksichtigt die Hannoversche durch eine jährliche Beitragsdynamik bis zu drei Prozent die Inflation. Sie dürfen darüber hinaus zwei Mal in Folge die Beitragsdynamik aussetzen. Auch von Versicherungen als „gefährlich“ eingeschätzte Freizeitaktivitäten und psychische Erkrankungen befinden sich innerhalb des Leistungsbereichs von Hannoversche.

Wichtig: Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Hannoverschen leistet nur im Falle der Berufsunfähigkeit, nicht aber bei einer Arbeitsunfähigkeit mit Krankschreibung. Auf die abstrakte Verweisung verzichtet dieser BU-Anbieter hingegen, was wir als positiv bewerten. Auch den Service der Hannoverschen ist umfangreich. Über die Internetseite der Versicherung können Sie ganz leicht Ihre Tarifdetails vorab prüfen und bei Fragen jederzeit verschiedene Service-Mitarbeiter kontaktieren.

Ein allgemeiner Blick auf die Hannoversche als Versicherungsanbieter legt offen, dass sie eine gute finanzielle Stabilität aufweist und daher grundsätzlich als Anbieter einer Berufsunfähigkeitsversicherung für Sie infrage kommt. Das sieht auch Focus Money in Ausgabe 34/2018 so und bewertet die finanzielle Stärke des Unternehmens im Finanzkraft-Test von Lebensversicherern mit der Bestnote 1. Eine sehr gute Note (1,0) erhält die Berufsunfähigkeitsversicherung von Hannoversche außerdem von Stiftung Warentest im Berufsunfähigkeitsversicherungstest in „Finanztest“-Ausgabe 07/2017.