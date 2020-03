Gesetzliche Krankenversicherung Vergleich: Darauf müssen Sie bei der GKV achten

Wel­che Leis­­tungen bein­haltet die gesetz­liche Kranken­­versicherung?

Die Leistungen der GKV sind gesetz­lich geregelt, die sogenannten Regel­leistungen sind daher bei allen Kranken­versicherungen nahezu iden­tisch und decken die grund­legenden medizi­nischen Versorgungs­leis­tungen ab. Dennoch existieren zwischen den verschiedenen gesetzlichen Krankenversicherungen entscheidende Unterschiede. In drei Be­reichen der Kranken­versicherung haben die verschie­denen An­bieter näm­lich eini­gen Handlungs­spielraum: So können die Ver­siche­rungen über den Umfang der Zusatz­leistungen ent­schei­den und außer­dem individuell fest­legen, wie hoch der Zusatzbeitrag aus­fallen soll. Auch der Service der jewei­ligen Kranken­versicherung ist nicht gesetzlich vor­geschrieben: Manche Kranken­versicherungen bieten daher eine 24-Stunden-Hot­line an, andere verfügen über ein engmaschiges Netz an deutschlandweiten Geschäfts­stellen.

Welcher Krankenversicherungstarif für Sie am besten ist, hängt von Ihrer indivi­duellen Präfe­renzen ab. Wie wichtig ist Ihnen die telefonische und elektronische Erreichbarkeit? Möchten Sie bei konkreten Fällen vor Ort beraten werden? Sollen besondere Arznei­mittel von der Kranken­versicherung übernommen werden? Auf der Basis können Sie sich den Versicherungs­tarif aus­suchen, der am besten zu Ihnen passt.