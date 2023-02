Kapitallebensversicherung im Check – mehr als nur eine Absicherung im Todesfall

Kapitallebensversicherung – Vorteile und Nachteile

Eine Kapitallebensversicherung kann für viele Menschen eine sinnvolle Form der Altersvorsorge sein. Einer der größten Vorteile ist die garantierte Auszahlung im Todesfall, die eine wichtige finanzielle Absicherung für Hinterbliebene darstellt. Darüber hinaus kann eine Kapitallebensversicherung auch als Form der Sparanlage dienen, da sie einen Teil der Beiträge in einen Sparanteil investiert. Die Rendite ist in der Regel niedriger als bei anderen Anlageformen wie Aktien oder Fonds, aber dafür ist das Risiko auch geringer. Eine Kapitallebensversicherung kann auch eine gewisse Steuerersparnis bieten, da die Beiträge unter bestimmten Umständen steuerlich absetzbar sind. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Versicherung um Zusatzleistungen wie Unfallversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung zu erweitern.

Obwohl eine Kapitallebensversicherung für viele Menschen eine attraktive Option zur Altersvorsorge darstellt, gibt es auch einige Nachteile zu beachten. Einer der größten Nachteile liegt in den hohen Kosten, die mit der Versicherung verbunden sind. Dazu gehören Abschluss- und Verwaltungskosten, die sich negativ auf die Rendite auswirken können. Zudem sind Kapitallebensversicherungen in der Regel weniger flexibel als andere Formen der Altersvorsorge, was Änderungen an der Versicherung schwierig machen kann. Auch die Rendite einer Kapitallebensversicherung ist oft geringer als bei anderen Anlageformen wie Aktien oder Fonds. Darüber hinaus können die Vertragsbedingungen der Versicherung oft undurchsichtig und kompliziert sein, was es schwierig macht, die Kosten und Bedingungen vollständig zu verstehen. Schließlich gibt es auch ein Risiko der Insolvenz des Versicherers, was zu Verzögerungen oder Einschränkungen bei der Auszahlung der Versicherungsleistungen führen kann.