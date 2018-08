Die beste Autoversicherung für Fahranfänger

Fahranfänger und Autofahrer, die besonders das Angebot des begleiteten Fahrens nutzen, müssen eine günstige Autoversicherung suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Da bei jungen und unerfahrenen Fahrern statistisch ein größeres Risiko eines Unfalls besteht, verlangen Kfz-Versicherer in der Regel von ihnen deutlich mehr Geld. Am günstigsten versichern sich Fahranfänger, indem sie sich über ihre Eltern versichern lassen und somit lediglich als Fahrer eines auf die Eltern eingetragenen Fahrzeugs in der Versicherung auftauchen. Einige Anbieter punkten in dieser Zielgruppe mit einer vergleichsweise günstigen Kfz-Versicherung.

In unserem Test sticht unter anderem das Angebot von Huk24 positiv heraus. Die Tochter der Huk-Coburg zählt zu einer der beliebtesten Autoversicherungen in Deutschland – der Huk24-Tarif ist bei vergleichbarem Versicherungsschutz in den meisten Fällen günstiger als der Tarif der Mutter Huk Coburg. Ganz vorne landet die Versicherung, weil sie nicht nur Tarife mit hohen Deckungssummen und umfassenden Leistungen anbietet, sondern auch explizit Fahranfänger mit einer Fahrsicherheitsinitiative anspricht und zu einem sicheren Fahrstil animiert.

Am sogenannten „Smart Driver Bonus Programm“ können teilnehmen alle jungen Fahrer unter 25 Jahren und Fahrer, die kürzlich ihren Führerschein erworben haben. Mit dem Programm erhalten Fahranfänger zehn Prozent Startbonus auf Ihre Kfz-Haftpflicht und Ihren Kaskoschutz. Ein sicherer Fahrstil wird zusätzlich durch einen Folge-Bonus von bis zu 30 Prozent belohnt.

Das funktioniert so: Im Auto der Fahranfänger wird eine sogenannte „Smart Driver Box“ installiert, die auch dem Fahrer mithilfe einer App selbst Aufschluss über sein Fahrverhalten gibt. Die Box verfügt darüber hinaus über einen automatischen Unfallalarm.

Hinweis: Huk24 hat sich von zahlreichen Vergleichsportalen zurückgezogen. Suchen Sie über Portale wie Check24 oder Verivox nach einem passenden Tarif, werden Sie das Angebot von Huk24 nicht finden.