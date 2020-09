Kasko, Schadensfreiheitsklasse & Co. – Versicherungsbegriffe schnell erklärt

Hauptfälligkeit

Unter der Hauptfälligkeit wird der Tag verstanden, an dem der Versicherungsschutz, zum Beispiel von Ihrer Haftpflichtversicherung, in Kraft tritt und die Versicherungsprämie „fällig“ wird. Der Versicherungsschutz wird dann in den meisten Fällen für ein Jahr gewährt. Oft gilt der 1. Januar als Stichtag. Wenn Versicherungsverträge aber mitten im Jahr beginnen, laufen sie im Regelfall bis zum gleichen Tag des Folgejahres. Wenn Sie als Versicherungsnehmer also beispielsweise zum 1. Juli eine Versicherung abschließen, liegt die Hauptfälligkeit auf dem 1. Juli des Folgejahres. Nach der Hauptfälligkeit eines Vertrages richtet sich außerdem die Kündigungsfrist. Für Kfz- und Motorradversicherungen gilt in der Regel eine Kündigungsfrist von einem Monat vor der Hauptfälligkeit.