Private Krankenversicherung Vergleich: Wann sich die Privatversicherung lohnt und wie Sie die besten PKV-Tarife finden

Statio­näre Leis­tungen und Kranken­tage­geld

Im Lau­fe Ihres Lebens kann es vor­kommen, dass Sie sich für eine Unter­suchung, Behand­lung oder Opera­tion im Kranken­haus auf­halten müssen und statio­när untergebracht werden. Für diese Even­­tu­alität sollten Sie sich versicherungs­­technisch ab­sichern.

Ein zentra­ler Vor­teil der pri­vaten Kranken­kasse ist, dass Sie selbst bestimmen können, in was für einem Zimmer Sie unter­gebracht wer­den wollen (Ein-, Zwei- oder Mehr­bett­zimmer) und, ob Sie im Ernst­fall durch einen Chef­arzt oder Spezia­listen behan­delt werden möch­ten. Natür­lich zahlen Sie für diese Extra-Behand­lung auch Geld. Oft ist eine pri­vate Kranken­versicherung mit einer Ein-Bett-Klau­sel deutlich teurer, als eine private Kranken­versicherung, die die Kosten für ein Zwei-Bett- oder Drei-Bett-Zimmer übernimmt. Über­legen Sie sich daher, was Ihnen die Zimmerunterbringung im Kranken­haus wert ist, bevor Sie sich für einen Tarif der privaten Kranken­versicherung ent­schei­den.

Je nach­dem, wie lange Sie durch eine Krank­heit beruf­lich aus­fallen, ist auch das Kranken­tage­geld wich­tig. Dieses wird während einer Krank­heit gezahlt. Sind Sie länger als sechs Wochen arbeits­unfähig, haben Sie auch kein An­recht mehr auf eine gesetzliche Lohnfort­zahlung mehr und ver­lieren ab dann Ihr Ein­kommen. Das Kranken­tagegeld gleicht in einem sol­chen Fall Ihren Einkommens­verlust aus, im Bestfall sollte es in etwa Ihr Netto­gehalt ab­decken und ab einem bestimmten Tag gel­ten. In der Re­gel werden die ersten 43­Tage für Arbeit­nehmer per Gesetz über­nommen, danach sollte Ihre Ver­sicherung einspringen.

Wichtig für Selbst­stän­dige und Frei­beruf­ler: Sie müssen sich ab dem ers­ten Krankheits­tag selbst finan­zieren. Ins­besondere für Sie ist das Kranken­tage­geld da­her existenzsichernd und sollte in der priva­ten Kranken­versicherung ent­halten sein.