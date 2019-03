Reiserücktrittsversicherung – darum sollten Sie eine haben, Tipps und Tricks

Warum ist eine Reiserücktrittsversicherung wichtig?

Wer eine Reise plant, steckt viel Zeit in Auswahl von Urlaubsort und Unterkunft, die Vorfreude auf entspanntes Sonnenbaden am Strand und eine erfrischende Abkühlung im Meer steigt von Tag zu Tag. Dabei rückt oft in den Hintergrund, dass die Reise durch unerwartete Ereignisse nicht angetreten werden kann: Das Kind wird plötzlich krank oder in der Familie gibt es einen unerwarteten Todesfall. Nicht auf alle Lebenssituationen kann man gut vorbereitet sein und wer Kinder hat, weiß, wie schnell sich die Kleinen bei Spielkameraden anstecken können.

Damit der Reiserücktritt nicht auch noch finanziell im Fiasko endet, sollten Sie eine Reiserücktrittsversicherung abschließen – und das am besten schnellstmöglich nach der Buchung der Urlaubsreise. Was es außerdem bei der Reiserücktrittsversicherung zu beachten gibt, erklären wir Ihnen in diesem Ratgeber-Artikel.