Risikolebensversicherung: So sichern Sie Ihre Angehörigen finanziell ab

Ver­bundene Risiko­lebens­versicherung für Ehe­paare

Wollen Sie sich und Ihre Ehe­frau oder Ihren Ehemann zusammen ab­sichern, bietet sich die sogenannte ver­bundene Risikolebensversicherung an. Hier zahlt die Versicherung die verein­barte Summe an Ihren Partner oder im Falle des gemeinsamen Ablebens an die Hin­ter­bliebenen aus.

Was sind die Vor­teile einer ver­bundenen Risikolebensversicherung? Diese Ver­sicherung ist deutlich güns­tiger als zwei sepa­rate Risikolebensversicherungen. Die ver­bundene Risikolebensversicherung lohnt sich also auf jeden Fall, falls sich beide Partner absichern möchten. In der Regel ist sie allerdings etwas un­flexibler hin­sicht­lich der Ver­sicherungs­summe und der Lauf­zeit.

Wichtig: Bei einer ver­bunde­nen Risikolebensversicherung sollten Eltern auf Nummer sicher gehen und eine Versicherungs­summe wählen, bei der Ihre Kin­der auch beim Ableben beider Elternteile aus­reichend ver­sorgt sind.